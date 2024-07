Hilfe für Schüler und Eltern im Kreis Viersen Was tun, wenn das Zeugnis für Schüler ungerecht ist?

In den Grundschulen werden sie schon seit einigen Tagen ausgegeben, an diesem Freitag, 5. Juli, sind die weiterführenden Schulen dran: Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Zeugnisse und werden danach in die Sommerferien entlassen. In dem einen oder anderen Zuhause könnte das ein Stimmungsdämpfer kurz vor dem Urlaub sein. Doch was tun, wenn sich die Noten auf dem Zeugnis für Schüler oder Eltern ungerecht anfühlen?