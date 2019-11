Brüggen Am Buchenweg und am Lerchenweg wurde eingebrochen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, ich zu melden.

Noch steht nicht fest, ob die Täter Beute machten, nachdem sie am Dienstag zwischen 6.30 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchenweg in Brüggen eingebrochen sind. Am Lerchenweg brachen Unbekannte zwischen 17 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, Beute unbekannt. Zeugenhinweise an Ruf 02162 377-0.