Aufregung im Bethanien-Kinderdorf : Zeugen gesucht: Hühnerstall im Kinderdorf zerstört

Aufregung im Bethanien-Kinderdorf in Schwalmtal-Waldniel: Unbekannte sind dort in der Nacht von Freitag auf Samstag über den Zaun geklettert und haben im Garten einen Hühnerstall massiv beschädigt. „Die Tür ist demoliert worden“, erläutert Anna Leister, Pressesprecherin des Bethanien-Kinderdorfes. Den Hühnern – jedes Kind im Haus hat ein eigenes – sei aber nichts passiert. Der Vorfall sei erst am Samstag bemerkt worden. Zunächst schien auch ein Meerschweinchen verschwunden zu sein. Doch das Tier konnte inzwischen wohlbehalten gefunden werden.