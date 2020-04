Corona im Kreis Viersen : Zehn Prozent mehr Arbeitslose

Kreis Viersen Für knapp 35.000 Arbeitnehmer zeigten die Firmen im Kreis Viersen Kurzarbeit an. Laut einer Blitzumfrage der IHK Mittlerer Niederrhein ist jedes fünfte Unternehmen von Insolvenz bedroht.

Seit Jahrzehnten sinken die Arbeitslosenzahlen üblicherweise im April. Nun stieg die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen erstmals in einem April an: von 5,3 Prozent im März auf 5,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen kletterte mit 9500 auf den höchsten Stand seit August 2018. Klar ist aber auch: Ohne die Einführung des Kurzarbeitergeldes wären die April-Zahlen noch deutlich schlechter ausgefallen. „Nach zunächst vorsichtigen Schätzungen liegen jetzt erste belastbare Zahlen vor, wie stark die Unternehmen im Agenturbezirk das Instrument der Kurzarbeit nutzen, um in der Coronakrise ihre Mitarbeiter zu binden“, so Rademacher-Bensing. Unternehmen aus dem Kreis Viersen stellten im März und April mehr als 2500 Anzeigen auf Kurzarbeitergeld. Davon betroffen: 34.700 Personen. Betriebe haben nach der Anzeige drei Monate Zeit, um ihre Abrechnungen einzureichen. „Erst dann lässt sich erkennen, wie viel Kurzarbeit tatsächlich realisiert wurde“, erklärt die Chefin der Arbeitsagentur. „Es ist eine gute Botschaft, dass viele Unternehmen in der Region dieses Angebot nutzen und damit verhindern, dass Menschen arbeitslos werden.“