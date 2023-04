Verwunderung in Viersen Zebrastreifen sorgen für Irritationen

In ihrer Mittagspause nutzt Martina Schommer häufig den Fußgängerüberweg im Bereich Dülkener Straße/Remigiusbrunnen in Viersen. Eines Mittags ist die 44-Jährige irritiert: Die weißen Streifen des Zebrastreifens sind etwa zur Hälfte mit schwarzer Farbe übermalt. „Der Zebrastreifen wurde deutlich verkleinert, wodurch nun viele Passanten daneben laufen“, sagt Schommer und ergänzt: „Die neuen Streifen nimmt keiner ernst.“ Immerhin komme sie so in ihren Mittagspausen nun mit vielen Leuten in Kontakt, „es entstehen spontane Gespräche zum Unsinn von solchen Aktionen. Verkehrsgefährdung, Verschwendung von Ressourcen der Stadt, typisch Schildbürgerstreich...“ Ein anderer Zebrastreifen im Stadtgebiet ist plötzlich weg, aus einem dritten sind gleich zwei geworden – Passanten und Passantinnen wie Schommer fragen sich, was es damit auf sich hat.