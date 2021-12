Medizinische Versorgung in Schwalmtal : Ursula Röttger-Konopke geht jetzt in den Ruhestand

Die Wegbergerin Dr. Magdalena Basten (35) übernimmt zum Jahreswechsel die Zahnarztpraxis der Brachterin Dr. Ursula Röttger-Konopke (l.) in Amern. Foto: bigi

Schwalmtal 30 Jahre lang führte sie in Amern eine Zahnarztpraxis. Zum Jahresende geht Dr. Ursula Röttger-Konopke in den Ruhestand. In Dr. Magdalena Basten hat sie eine Nachfolgerin gefunden, die die Praxis ab 10. Januar weiterführt.

„Seit 1991 bin ich in Amern als Zahnärztin niedergelassen. Viele meiner Patienten sind mir seit dem ersten Tag treu und auch meine Mitarbeiterinnen bilden seit Jahrzehnten ein eingeschworenes Team“, sagt Röttger-Konopke. Nun hat sich die Brachterin entschieden, die Praxis zum Jahreswechsel in die Hände einer jüngeren Kollegin zu geben. Sie danke nicht nur Patienten und Mitarbeitern für ihre Treue, sondern sei auch überzeugt, mit Dr. Basten die ideale Nachfolgerin gefunden zu haben. Ursula Röttger-Konopke meint: „Ich habe mein Lebtag gerne gearbeitet und ich habe bei ihr das Gefühl, dass das eine gute, kontinuierliche Fortsetzung ist“. Ihr seien die Patienten und die langjährigen Mitarbeiter ans Herz gewachsen. „Die Arbeit wird mir zwar fehlen, aber die Entscheidung war gut und richtig“, so Röttger-Konopke, die sich nun in den Ruhestand begibt.

Auch ihre Nachfolgerin freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich schätze den Beruf sehr. Dabei habe ich viel mit Menschen zu tun, muss mich individuell drauf einstellen.“ Es komme viel zurück, wenn man den Menschen helfen könne und sofort das Ergebnis sehe, schildert Dr. Magdalena Basten. Gerade die handwerkliche Arbeit liebe sie. Im Jahr 2007 zog sie für eine Ausbildung im Rettungsdienst von Berlin in den Kreis Heinsberg, in der Region habe sie ihre Wahlheimat gefunden. Von 2009 bis 2014 studierte Basten an der RWTH Aachen und wohnt heute mit Mann und Sohn in Klinkum. „Was Dr. Röttger-Konopke aufgebaut hat, entspricht so genau meinen eigenen Vorstellungen, dass ich gar nicht lange gezögert habe“, sagt die 35-Jährige. Alle Mitarbeiterinnen werden übernommen, die Patienten müssen nicht auf die bekannten Gesichter verzichten.

Neu werden 2022 die digitalen digitale Röntgengeräte sein. Ab 10. Januar wird Dr. Magdalena Basten die Zahnarztpraxis am Kranenbach öffnen. bigi

