Digitalisierung in Viersen : Boisheim bekommt Glasfaseranschluss

Digitalisierung in Viersen

Auf der Karte sind hellblau die Bereiche hervorgehoben, in denen die Häuser Glasfaseranschluss erhalten. Foto: Deutsche Glasfaser

Viersen Zahlreiche Ortsteile in Viersen werden in den kommenden Monaten ans Glasfasernetz angeschlossen; darunter auch Viersens kleinster Stadtteil Boisheim.

Wie das Unternehmen Deutsche Glasfaser am Montag mitteilte, sollen neben Boisheim auch die Ortsteile Ummer, Helenabrunn, Wolfskull, Bockert, Ober-Beberich, Süchteln-Vorst, Tuppenend, Dülken-Nord, Kampweg und Pletschbach „schnellstmöglich“ beim Breitbandausbau berücksichtigt werden.

In den entsprechenden Ortsteilen hatten 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser für den Anschluss ans Breitbandnetz abgeschlossen. „Das Ziel ist erreicht! Mit 40 Prozent haben wir in kurzer Zeit ein fantastisches Ergebnis erzielen können“, sagte Murat Durmaz, Projektleiter bei der Deutsche Glasfaser. Nun beginne die Planungsphase der Tiefbauarbeiten.

Die Deutsche Glasfaser kündigte jetzt an an, alle Kunden vorab über die einzelnen Schritte zu informieren und zu kontaktieren, damit Details zu den Hausanschlüssen geklärt werden können. Zudem seien Online-Bauinformationsabende geplant, bei denen sich die Anwohner über das Ausbauprojekt im Detail informieren können. Die genauen Termine würden noch bekannt gegeben. Daneben beantwortet die Deutsche Glasfaser an einer Gratis-Bau-Hotline Fragen zum Ausbauprojekt unter der Rufnummer 02861 89060940 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.