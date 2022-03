Corona im Kreis Viersen : Zahl der Neuinfizierten steigt weiter an

Zahl der Neuinfizierten steigt weiter an

Am Donnerstag gab es 443 Neuinfektionen im Kreis Viersen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag erneut steigende Infektionszahlen registriert. Insgesamt 443 Neuinfektionen wurden dem Kreisgesundheitsamt gemeldet. Das sind 31 mehr als am Mittwoch.

Unverändert ist die Situation in den Krankenhäusern im Kreis Viersen. Wie am Vortag wurden 26 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Einer befindet sich auf der Intensivstation (+/-0) und muss beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW stieg leicht von 6,2 auf 6,3.