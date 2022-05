Kreis Viersen : Lungenkrebs-Tote im Kreis Viersen über NRW-Schnitt

Kreis Viersen Eine neue Erhebung des Statistischen Landesamtes zeigt: Die Zahl der Einwohner, die an Lungenkrebs sterben, ist von 2019 auf 2020 angestiegen.

Im Jahr 2020 sind im Kreis Viersen insgesamt 212 Einwohner an Lungen- und Bronchialkrebs gestorben; das waren 36 Fälle mehr als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilt, war diese Todesursache mit einem Anteil von 5,8 Prozent an allen Sterbefällen unter den Einzeldiagnosen die zweithäufigste Todesursache im Kreis. Im Jahr 2019 hatte dieser Anteil bei 5,0 Prozent gelegen.