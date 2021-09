Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten geht in allen Kommunen zurück

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist übers Wochenende um rund zehn Prozent gesunken. Seit Samstag wurden 52 neue Infektionen bekannt, damit gelten aktuell 442 Einwohner als infiziert.

500 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Montag sieben Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.

Von den 52 Neuinfektionen wurden elf an Schulen festgestellt. Betroffen sind im Westkreis das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen (1), die Gesamtschule Nettetal (1), die Gemeinschaftsgrundschule Amern in Schwalmtal (1), die Gemeinschaftsgrundschule Lobberich in Nettetal (2), die Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln (1) und die Agnes-van-Brakel-Schule in Viersen (1).