Corona im Kreis Viersen : Wieder mehr Covid-Patienten im Krankenhaus

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat innerhalb einer Woche (seit Donnerstag, 30. Juni) 2.588 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Innerhalb der Woche zuvor waren es 2.923. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 7. Juli) bei 879,0 (Vorwoche: 1000,4). Nach einer Hochrechnung des Gesundheitsamtes sind derzeit im Kreis Viersen 5494 Menschen infiziert.

Am Donnerstag der Vorwoche hatte der Kreis 5436 akut Infizierte gemeldet. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 56 infizierte Patienten stationär behandelt (Vorwoche: 44), davon befinden sich vier (Vorwoche: 2) auf der Intensivstation, einer (+/-0) wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 7,4 (Stand: 7. Juli).