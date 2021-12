Corona im Kreis Viersen : Jetzt liegen acht Covid-Patienten auf Intensivstationen

Kreis Viersen Eine 73-jährige Nettetalerin starb an den Folgen von Covid-19. Die Zahl der Infizierten ist auf einem neuen Höchststand. Und fünf Intensiv-Patienten müssen jetzt beatmet werden.

Der Kreis Viersen meldete am Donnerstag einen weiteren Corona-Todesfall: Eine 73-jährige Covid-19-Patientin aus Nettetal verstarb an den Folgen der Infektion. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis seit Beginn der Pandemie auf 325. Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Donnerstag 145 Neuinfektionen. Damit gelten aktuell 1583 Einwohner des Kreises als infiziert — ein neuer Rekordwert. 31 Neuinfektionen wurden an Schulen festgestellt, davon 19 im Westkreis. Auch in drei Seniorenheimen gab es Neuinfektionen. Betroffen sind das evangelische Altenzentrum „Haus im Johannistal“ in Viersen-Süchteln (eine Person), das „Haus Kaldenkirchen“ in Nettetal (eine Person) sowie das evangelische Altenzentrum Oedt in Grefrath. Dort erhöhte sich die Zahl der Infizierten von 45 auf 47. Insgesamt 218 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Am Samstag, 4. Dezember, bietet der Kreis von 12 bis 19 Uhr eine mobile Impfaktion in der Begegnungsstätte Oberkrüchtener Weg 42 in Niederkrüchten an.