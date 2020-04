Pandemie im Kreis Viersen : Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen steigt auf 29

Kreis Viersen In einem Krankenhaus ist eine 91-Jährige aus Viersen gestorben, die an Covid-19 erkrankt war. Damit gibt es im Kreis Viersen inzwischen 29 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

In einem Niederkrüchtener Pflegeheim gibt es derzeit zwei positiv getestete Bewohner, zehn sind gestorben. Auch zwei Mitarbeiter sind infiziert. In einem Heim in Tönisvorst gibt es zwölf positiv getestete Bewohner, drei sind verstorben. Sieben Mitarbeiter sind ebenfalls infiziert. In einem Pflegeheim in Viersen gibt es vier infizierte Bewohner, zwei sind verstorben. Auch ein Mitarbeiter wurde positiv getestet. In einem Heim in Willich gibt es drei positiv getestete Bewohner, sechs sind verstorben, in einem Heim in Kempen sind sieben Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet worden. In einem Altenheim in Brüggen gibt es einen positiv getesteten Bewohner sowie einen Mitarbeiter.