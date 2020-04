Corona-Krise im Kreis Viersen : Zahl der Todesfälle steigt auf 26

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind, auf 26 gestiegen. In einem Seniorenheim in Tönisvorst ist die erste positiv getestete Bewohnerin, eine 97-Jährige, verstorben. Das teilte der Kreis Viersen am Freitag mit.

In mehreren Pflegeheimen im Kreisgebiet konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. In einem Niederkrüchtener Heim gibt es derzeit noch zwei positiv getestete Bewohner, zehn Senioren sind verstorben. Zudem sind noch zwei Mitarbeiter infiziert. Vier befinden sich in Quarantäne. In dem Tönisvorster Heim gibt es 14 positiv geteteste Bewohner und einen Todesfall. Sechs Mitarbeiter wurden positiv getestet, zwölf sind in häuslicher Isolation. In Viersen gibt es drei positiv geteteste Bewohner in einem Pflegeheim, zwei sind verstorben. Zudem wurde ein Mitarbeiter positiv getestet, zwei Mitarbeiter sind in Quarantäne. In Willich gibt es fünf positiv getestete Bewohner in einem Heim, sechs sind verstorben. Ein Mitarbeiter wurde positiv getestet, zwei Mitarbeiter sind in häuslicher Isolation. In Kempen gibt es in einem Heim sieben positiv getestete Bewohner sowie einen Mitarbeiter, bei dem eine Infektion bestätigt wurde. Er ist in Quarantäne. In Brüggen gibt es zwei bestätigte Fälle in einem Heim, ein Bewohner und ein Mitarbeiter sind betroffen. Der Mitarbeiter ist in Quarantäne.