Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten im Kreis Viersen steigt auf 72 an

Zahl der Infizierten im Kreis Viersen steigt auf 72 an

Das Corona-Untersuchungszentrum des Kreises Viersen in Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Dem Kreisgesundheitsamt Viersen sind am Freitag acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. „Dabei handelt es sich nach aktuellem Kenntnisstand um Einzelpersonen, die in keinem Zusammenhang miteinander stehen“, erklärte eine Kreis-Sprecherin.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg damit am Freitag von neun auf elf. Aktuell sind im Kreis Viersen 72 Personen infiziert. 281 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.