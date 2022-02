Wirtschaft im Kreis Viersen : Zahl der Arbeitslosen steigt — Quote bei 5,4 Prozent

Kreis Viersen Im Kreis Viersen gab es im Januar insgesamt 49 Arbeitslose mehr als im Dezember vergangenen Jahres - aber 1650 weniger als im Januar 2021.

„Mit dem Anstieg im Vergleich zum Vormonat war saisonal bedingt zu rechnen“, sagte Rainer Imkamp, Chef der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. Noch immer sei das Quartalsende ein typischer Kündigungstermin. Ebenso führten zum Jahresende auslaufende befristete Verträge im Januar zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen, so Imkamp. „Dieser Anstieg fällt erfreulicherweise sogar etwas moderater aus als zu Vorpandemie-Zeiten.“ Die Arbeitslosenquote im Kreis stieg von 5,2 Prozent im Dezember 2021 auf 5,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Januar 2021 lag die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen bei 6,3 Prozent. In der Geschäftsstelle Viersen (sie umfasst die Stadt Viersen, Niederkrüchten, Schwalmtal und Willich) lag die Quote bei 5,9 Prozent (Januar 2021: 6,9 Prozent), in der Geschäftsstelle Nettetal (Nettetal und Brüggen) bei 5,4 Prozent (Januar 2021: 6,3 Prozent).