Kreis Viersen : Immer weniger Paare wollen adoptieren

Kreis Viersen Die Zahl der Adoptionsbewerber im Kreis Viersen ist in den vergangenen fünf Jahren drastisch gesunken. Komplizierte Vermittlungsabläufe, wenig Aussicht auf Adoption eines Babys oder Kleinkinds — das schreckt ab.

Insgesamt sind in NRW im vergangenen Jahr 817 Kinder und Jugendliche zur Adoption vermittelt worden, 5,7 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. 1111 Paare waren Ende 2018 als Adoptionsbewerber registriert, 227 Kinder für eine Adoption vorgemerkt. „Die Zahl der Bewerber für Adoptivkinder mit Geburtsort in Deutschland ist seit Jahren rückläufig“, sagt Thorissen. „Den Bürgern ist bewusst, dass die Chance auf Vermittlung eines Säuglings durch ­Adoption sehr gering ist“, ergänzt er. Die Angst vor dem Unbekannten spielt ebenfalls eine Rolle: „Es hat in der Vergangenheit immer wieder schwierige Adoptionsverläufe gegeben.“ Das habe sicherlich Auswirkungen auf die Bereitschaft zur Adoption von unbekannten Kindern. Thorissen erläutert: „Die Adoptiveltern wissen nichts über die Mutter oder den Vater des Kindes. Der Verlauf der Schwangerschaft ist den Adoptiveltern unbekannt. Ein Risiko stellt zum Beispiel der Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft dar.“ Dies könne zu Erkrankungen beim Kind führen, die sich oft erst Jahre später auswirken.