Viersen : Young-Life-Disco am Samstag

Young-Life-Disco am Samstag

Viersen Die nächste Ausgabe der Young-Life-Disco startet am Samstag, 6. April. Los geht es um 19 Uhr. DJ Marco Dessel legt bis 23 Uhr auf. Herzlich eingeladen ins „Leckerland“ sind Kinder und Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren.

Gefeiert wird im Eventhaus der Tanzschule Behneke an der Heierstraße in Viersen. Die Eintrittskarten kosten jeweils drei Euro. Einlass in die Tanzschule und Öffnung der Abendkasse für Restkarten ist um 18.30 Uhr.