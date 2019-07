Brüggen : Yoga für ein Projekt in Indien

Yoga für ein Projekt in Indien

Yoga mit 83 Menschen in der Burggemeindehalle. Foto: Anna Steinhäuser

83 Menschen haben in der Brüggener Burggemeindehalle gemeinsam Yoga praktiziert. Die Initiatorin Anne Steinhauser, Yogalehrerin in Brüggen, freute sich über die Spendenbereitschaft der Yogateilnehmer.

Für das Steyler Missions-Projekt „Streevani“, die Stimme der Frauen in Pone, Indien, kam dabei eine Spende in Höhe von 380 Euro zusammen. Das Geld geht an das Projekt der Steyler Missionsschwestern, die dort Frauen und Mädchen finanziell und gerichtlich unterstützen.