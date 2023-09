Schul-Diebstähle im Kreis Viersen Wut und Frust über iPad-Diebe

Wenn Tom Schuck, Leiter der katholischen Grundschule in Brüggen-Bracht in sein Büro geht, hat er die Folgen des Einbruchs am 23. August noch immer vor Augen. „Die Einbrecher haben die Tür zu meinem Büro zerstört und auch die zum Sekretariat“, erzählt der Schulleiter. Nicht, dass er an den Diebstahl noch extra erinnert werden müsste. Rund 50 iPads nahmen die Unbekannten mit, die fehlen unverändert. Doch die Täter, eine Bande aus Köln, gegen die ermittelt wird, haben nicht nur Möbel zerstört und Geräte gestohlen. Sie haben den Kindern den Glauben daran genommen, behütet zu sein und dass (Schul)Eigentum respektiert werde.