Niederkrüchten : Wunschbaum-Aktion: 114 Kinderwünsche erfüllen

Von links: Monika Lennartz (Frauengemeinschaft), Marion Schouren (Vize-Bürgermeisterin), Christoph Pach (Volksbank), Walter Bongartz (Tafel) und Kornelia Bohnen (Sparkasse). Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Niederkrüchten Bei der Sparkassenfiliale in Elmpt ist jetzt ein Wunschbaum geschmückt worden. Zusammen mit dem Wunschbaum bei der Volksbankfiliale in Niederkrüchten haben 114 Kinder ihre Herzenswünsche auf gelbe Papiersterne geschrieben, die jetzt an den Tannenzweigen hängen.

Wer einem Kind eine Freude machen möchte, kann sich einen Stern pflücken und das Geschenk besorgen. Die Präsente sollten bis spätestens 13. Dezember in der Volksbankfiliale in Niederkrüchten oder Sparkassenfiliale in Elmpt abgegeben werden. Initiatoren der Aktion sind die Gemeinschaft Junger Mütter Niederkrüchten, die Frauengemeinschaft Elmpt sowie die Tafel.

(RP)