Aktionen in Brüggen und Schwalmtal Müllsammler finden Fischernetz und leere Marihuana-Tüten

Der Name hat sich geändert, doch das Anliegen ist gleich. „Früher, vor Corona, hieß das ,Frühjahrsputz’, jetzt haben wir den ,Cleanup Day’, den weltweiten Tag zum Müll sammeln“, sagt Michaela Mevissen, Familienbeauftragte der Gemeinde Brüggen. Und an dieser weltweiten Aktion hat sich die Gemeinde in diesem Jahr zum ersten Mal beteiligt. Eine Erfahrung dabei: „Das Frühjahr war besser zum Müll sammeln, weil die Vegetation noch nicht so weit war, wie im Sommer. Der Müll ist jetzt schwerer zu finden“, sagt Mevissen.