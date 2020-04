Polizei im Kreis Viersen : Nach 13 Jahren zurück auf den alten Posten

Die größte Direktion der Kreispolizei, die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, hat einen neuen Leiter. Wolfgang Heimbach (58) tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Martin Mester an. Für viele Angehörige der Kreispolizei ist Heimbach kein Unbekannter: Von 2003 bis 2006 leitete er die damalige Polizeiinspektion Ost.

Von 2007 an war Heimbach als Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln tätig und unterrichtete unter anderem Einsatzlehre und Verkehrsmanagement. Fünf Jahre später übernahm Wolfgang Heimbach die Leitung der Direktion Verkehr im Kreis Düren. Seit dieser Zeit kümmert er sich in verschiedensten Arbeitskreisen um die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit und ist derzeit Leiter der Arbeitsgruppe Verkehr einer euregionalen Arbeitsgemeinschaft im Rhein-Maas-Gebiet.