Tier in Schwalmtal und Viersen-Boisheim Was bei einer Wolfssichtung zu tun ist

An mehreren Stellen im Viersener Westkreis haben Einwohner am Donnerstag mutmaßlich einen Wolf gesehen Wie ein Polizeisprecher bestätigte, gab es die erste Sichtung des Tieres am Vormittag in Schwalmtal-Ungerath. Später wurde das wolfsähnliche Tier auch in Boisheim gesichtet. Zuvor hatte ein Mönchengladbacher Bürger der Polizei gegen 8.30 Uhr mitgeteilt, er habe am städtischen Hauptfriedhof an der Viersener Straße ein Tier gesehen, das so aussah wie ein Wolf; nicht weit von der Viersener Stadtgrenze entfernt.