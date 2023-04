Sichtung in Viersen und Schwalmtal Wolf? Video aus Schwalmtal wird jetzt ausgewertet

Boisheim/Schwalmtal · Nach der Sichtung eines mutmaßlichen Wolfs in Boisheim und in Schwalmtal am Donnerstag wird das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz nun ein Video auswerten, das an der Rennerperstraße in Schwalmtal entstand.

28.04.2023, 18:35 Uhr

Dieses Foto des mutmaßlichen Wolfs entstand am Donnerstagmorgen in Mönchengladbach. Foto: Rolf K.

Das teilte ein Sprecher des Lanuv am Freitag mit. Dann sei klar, ob es sich um einen Wolf handelte oder nicht. Mit einem Ergebnis wird Ende nächster Woche gerechnet. Auch in Mönchengladbach war das Tier am Donnerstag gesichtet worden. Bildaufnahmen waren jedoch so unscharf, dass sie nicht ausgewertet werden konnten.

(mrö)