Wohnungslose will Ehepaar ausrauben

Viersen : Obdachlose rüttelt an Autotüren und greift Ehepaar an

Viersen (naf) Passanten haben in Viersen eine Obdachlose daran gehindert, ein Ehepaar auszurauben. Wie die Polizei berichtete, hatte die 44-Jährige am Sonntag zwischen 15.45 und 16 Uhr am Kreisverkehr Antwerpener Straße zunächst mehrfach versucht, bei vorbeifahrenden Autos Türen aufzureißen.

