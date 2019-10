Wohnungsgenossenschaft Viersen : Hier entstehen 21 barrierearme Wohnungen

Die Wohnungsgenossenschaft Viersen will auf einem Grundstück an der Wörthstraße im Rahser 21 barrierearme Wohnungen bauen. Foto: Martin Röse

Die Wohnungsgenossenschaft Viersen will an der Wörthstraße im Rahser für 3,5 Millionen Euro Wohnungen für Singles und Zwei-Personen-Haushalte errichten. Seit acht Monaten wartet sie auf die Baugenehmigung.

Die Wohnungsgenossenschaft Viersen will im Rahser in kleine, barrierearme Wohnungen investieren. „An der Wörthstraße wollen wir ein dreigeschossiges Wohnhaus mit Aufzug bauen“, erklärte der hauptamtliche Vorstand Heinz Fels. Die 21 Wohnungen – alle 50 bis 60 Quadratmeter groß – sollen barrierefrei oder barrierearm werden.

„Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach kleinen Wohnungen, insbesondere für Ein-Personen-Haushalte, spürbar angestiegen ist“, erklärte Vorstandsmitglied Georg Maria Balsen. So vermietete die Genossenschaft im vergangenen Jahr 102 Wohnungen – zu 73 Prozent handelte es sich um Single-Wohnungen, zu weiteren 18 Prozent um Wohnungen für Zwei-Personen-Haushalte.

Rund 3,5 Millionen Euro will die Genossenschaft in den Bau mit etwa 1100 Quadratmeter Wohnfläche investieren. „Das Grundstück haben wir bereits vor einigen Jahren erworben“, berichtete Bahlsen. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Der entsprechende Bauantrag liegt der Stadt bereits seit Februar vor. Allein: Noch hat die Bauverwaltung keine Genehmigung erteilt.

