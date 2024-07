Verdopplung zu den Vorjahren So viele Haushalte im Kreis Viersen beziehen Wohngeld

Die meisten reinen Wohngeldhaushalte gibt es mit 1580 in der Stadt Viersen – aber nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch anteilig liegt sie vorne: Es sind rund zwei Prozent der Bevölkerung der Stadt. Auch Kempen ist oben dabei mit 1,6 Prozent. In Tönisvorst und Niederkrüchten sind es anteilig die wenigsten Bezieher im Kreis Viersen mit rund 0,9 und einem Prozent. In Nettetal sind es 291 (1,7 Prozent), in Grefrath 190 (1,3 Prozent) in Brüggen 289 (1,3 Prozent), in Willich 590 (1,2 Prozent) und in Schwalmtal 306 (1,1 Prozent).