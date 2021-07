Immobilien in Viersen : Wohnen in Viersen wird deutlich teurer

Wohnen in Viersen wird deutlich teurer

Immobilien in Viersen

Viersen Laut einer neuen LBS-Wohnstudie stiegen die Preise im vergangenen Jahr um acht Prozent an. Gerade Familien suchen Häuser im Umland.

Die Immobilienpreise in Viersen sind im vergangenen Jahr nach einer Erhebung der Bausparkasse LBS weiter gestiegen. In der Region Niederrhein beträgt der Anstieg über alle Objektarbeiten hinweg insgesamt acht Prozent. Das zeigt die jährliche Studie „LBS Markt für Wohnimmobilien“, an der sich auch LBS-Gebietsleiter Bernd Ivangs beteiligt hat. Insgesamt wurden bundesweit 600 Immobilienexperten der LBS und Sparkassen vom Marktforschungsinstitut Empirica zu den aktuellen Angebotspreisen befragt.