Hochwasserkatastrophe : Wohl auch Viersener unter Flutopfern

Viersen/Trier Unter den 128 Flutopfern in Rheinland-Pfalz befindet sich wohl auch ein Mann aus Viersen.

Wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwochmittag zwischen den Eifelorten Prüm und Niederprüm eine männliche Leiche gefunden. Der Tote habe im Uferbereich der Prüm unweit der B 410 gelegen, so ein Sprecher.