Wochenmarkt in Viersen-Dülken : SPD will Alten Markt als Standort stärken

Jörg Dickmanns möchte die Marktsituation prüfen lassen. Foto: Röse, Martin

Dülken Es soll vermieden werden, dass der Wochenmarkt zur Melcherstiege zieht, betont die SPD in einem Antrag.

Der frisch umgestaltete Alte Markt solle als „Herz von Dülken“ gestärkt werden: Das forderte Jörg Dickmanns (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ordnungs- und Straßenverkehrsausschusses. Dazu gehört, wie Heinz Plöckes (SPD) und er deutlich machten, den Wochenmarkt dort zu halten.

Es gebe Beschicker, die mit ihren Ständen vom Stammplatz Alter Markt lieber dauerhaft an die ab und zu genutzte Ausweichstätte an der Melcherstiege ziehen würde, erläuterte Dickmanns. Denn an der Melcherstiege sei die Parkplatzsituation besser, ein nahegelegener Supermarkt diene als Frequenzbringer. Die SPD sieht das aber kritisch: „Eine entsprechende Verlegung würde dazu führen, dass die Dülkener Innenstadt noch weiter an Attraktivität und Frequenz verliert“, heißt es in einem Antrag, mit dem sich die Stadtverwaltung jetzt näher befassen soll. Damit hat sie der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss beauftragt.

Im September hatte die SPD den Antrag bei der Verwaltung eingereicht. In der Ausschuss-Sitzung betonte Dickmanns: „Es wäre schade, wenn der Alte Markt als Platz den Wochenmarkt als Frequenzbringer verlieren würde.“ Das Ziel soll also sein, sich mit den Marktbeschickern auszutauschen und dafür sorgen, dass der Alte Markt als Standort für die Kunden und sie attraktiver wird.

Plöckes schlug vor, das Angebot zum Beispiel um Imbiss- und Getränkebuden zu ergänzen, um mehr Publikum anzulocken. „Dazu müsste allerdings die Marktsatzung geändert werden.“

In dem Antrag regt die SPD an, einen Runden Tisch einzurichten, an dem auch die Marktbeschicker Platz nehmen sollen. Gemeinsam sollen dann Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung entwickelt werden. „Dabei sollen sowohl die derzeitigen kritischen Stimmen Berücksichtigung finden als auch übergeordnete städtische Ziele in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden“, erklären Plöckes und Dickmanns in dem Papier.