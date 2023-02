Unterkunft ist eines der größten Vorhaben Wo Schwalmtal 2023 investiert

Weiterhin wurde Geld in den laufenden Etat übertragen für diese Projekte: für die Umsetzung des Programms „Coole Schulhöfe“ 124.605 Euro, für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen 128.734 Euro, für Außenspielgeräte in Kitas 60.000 Euro, für Straßenbeleuchtung 607.469 Euro, für die Gemeindeentwicklung 110.000 Euro, für neue Buswartehallen 271.629 Euro, für eine neue Straßendatenbank 71.400 Euro, für einen Mehrzweckraum in der Kita Waldnieler Heide 75.792 Euro, für die digitale Ausstattung an Schulen 64.207 Euro, für den Erwerb des Kunstrasenplatzes 29.291 Euro, für die Erschließung der Neubaugebiete Dorfstraße in Amern und Pastorskamp in Dilkrath insgesamt 234.000 Euro, für die Einrichtung von Photovoltaikanlagen in der Kita Schier und im Rathaus Waldniel insgesamt 103.495 Euro, für den Überflutungsschutz Lüttelforst 305.275 Euro sowie für den Ausbau der Sirenen zum Bevölkerungsschutz 160.000 Euro.