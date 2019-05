Kinderbetreuung in Viersen : Wo Viersens neue Kitas entstehen sollen

Viersen In sechs Suchräumen mit einem Radius von je 500 Metern schaut die Stadtverwaltung nach geeigneten Standorten. In den nächsten Jahren sollen 28 bis 29 zusätzliche Kita-Gruppen untergebracht werden.

Die Viersener Stadtverwaltung hat sechs Suchräume definiert, in denen sie nach Standorten für neue Kindertagesstätten Ausschau halten will. Perspektivisch fehlen in den kommenden Jahren voraussichtlich 28 bis 29 Gruppen, wenn nicht zügig gegengesteuert wird. Sechs zusätzliche Gruppen sind aktuell bereits in der Umsetzung.