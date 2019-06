Brüggen : Wo Brüggens neue E-Ladesäulen entstehen sollen

Das Ladesäulen-Netz in Brüggen für E-Autos wird dichter. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Brüggen Das Ladesäulen-Netz in Brüggen soll ausgebaut werden. „Seitens der Gemeindewerke Brüggen ist geplant, in den nächsten Jahren zu den bereits installierten Ladesäulen am Nikolausplatz in Brüggen und am Südwall in Bracht nach und nach weitere Ladesäulen an den öffentlichen Parkplätzen in allen Ortsteilen zu errichten“, erklärt Fachbereichsleiter Dieter Dresen in einer Vorlage für den öffentlich tagenden Klimaschutz-Ausschuss am Dienstag, 25. Juni (18.30 Uhr, Rathaus Brüggen).

Bereits kurzfristig werde eine Ladesäule am neu gestalteten Bischof-Dingelstad-Platz aufgebaut. Weitere in Abstimmung mit der Burggemeinde relativ kurzfristig realisierbare Standorte sind der Burgweiherplatz in Brüggen sowie der Parkplatz nahe dem Borner See. Diese Standorte wurden bereits auf vorhandene Anschlussmöglichkeiten geprüft.

Als weitere potenzielle Standorte im Ortsteil Brüggen sehen die Gemeindewerke den Kreuzherrenplatz vor der Burggemeindehalle, den neu geplanten Parkplatz am Westring sowie den Parkplatz am Schwalmufer gesehen.