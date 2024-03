Tipps für Viersen und Umgebung Wo man Ostern brunchen kann

Ostern – das Ende der Fastenzeit. Da wollen Viele mit einem ausgiebigen Schlemmerfrühstück in die Festtage starten. Wer sich mit Freunden und Familie treffen möchte, aber ewig lange Vorbereitungen in der Küche scheut, der geht aus zum Frühstück oder Brunch. Gerade zu Ostern ist das beliebt. Viele Restaurants bieten für die Feiertage speziell auf Ostern zugeschnittene Büffets und Speisen an. Fisch in vielen Variationen, gebackene Osterlämmer und Eier gehören zur Tradition, werden aber in der modernen Küche auch in vielen Variationen serviert.