An Straßen und Alleen Wo in Schwalmtal neue Bäume gepflanzt werden sollen

Die Gemeindeverwaltung schlägt dem Ausschuss Standorte und Baumarten vor. So sollen etwa, wie sie in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit informiert, im Herbst an der Gladbacher Straße sechs Spitzahorne gepflanzt werden. An der Amerner Straße sollen drei Spitzahorne, außerdem am ehemaligen Spielplatz Geneschen eine japanische Kirsche, drei Feldahorne, zwei Eichen und drei Hainbuchen gepflanzt werden. Darüber hinaus sollen entlang des Weges hinter der Bebauung Gangesallee im Kaiserpark in Gruppen weitere 25 Bäume gesetzt werden. Vorgesehen sind nach Angaben der Verwaltung Eichen, Erlen, Feldahorne und französische Ahornbäume. Wo die Bäume gepflanzt werden sollen, werde wegen des parallel zum Weg verlaufenden Kanals noch mit den Schwalmtalwerken abgestimmt.