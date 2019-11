Kostenpflichtiger Inhalt: ÖPNV in Viersen : Wo die Bahn freiwillig Lärmschutz plant

Im Vordergrund ist der Wasserturm zu sehen. Unsere Satellitenansicht von Dülken ist nicht nach Norden, sondern nach Westen in Richtung Boisheim ausgerichtet. Foto: Google Maps

Viersen Zuschüsse für Lärmschutzfenster & Co., dazu mehr als ein halbes Dutzend zusätzliche Schallschutzwände in Dülken und Boisheim: Die Deutsche Bahn will den Schienenlärm verringern.