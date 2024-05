Landwirtschaft im Kreis Viersen Traumjob als Pferdewirt auf einem Gestüt

2012 wurde die Hofanlage erweitert. Über das Pferd einer Züchterfamilie, die Kontakte in die USA hatte, entwickelte sich nach dem Schneeballprinzip ein guter, langjähriger Kontakte zu Kunden jenseits des Atlantiks. Dass Iris Jansen-Jentgens alle Pferde so behandelt, als ob es ihre eigenen wären, habe sich schnell herumgesprochen. Ebenso, dass da im fernen Germany eine Frau sitzt, die gut auf Englisch kommunizieren kann. Außerdem ist sie 24 Stunden am Tag erreichbar - was bei den Zeitunterschieden zu den Vereinigten Staaten durchaus wichtig werden kann, Rund 80 Prozent der Kunden sitzen heute in den USA. Deren Stuten befinden sich zum Teil vor Ort am Niederrhein, in Obhut des Rickhof-Teams. Bis zu 60 Pferde werden auf dem Gelände betreut. Etliche Amerikaner kaufen auf dem Rickhof ein Pferd und erhalten es als gerittene Pferde in die USA geliefert. Die Chefin hat schon zweimal einen Pferdetransport per Flieger begleitet. Einige Kunden wollen die Pferde selber reiten, andere sehen sie als Wertanlage und verkaufen sie weiter. Über die neuen Medien und per Video ist der Kontakt heutzutage leicht. Einige Kunden waren schon vor Ort in Viersen, andere hat sie noch nie persönlich zu sehen bekommen.