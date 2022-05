Wirtschaftsförderung Niederkrüchten​: Unternehmerfrühstück wieder in Präsenz​

Nach längerer Corona-Pause fand jetzt das erste Niederkrüchtener Unternehmerfrühstück in Präsenz statt. Rund 50 Frauen und Männer waren der Einladung des Bürgermeisters und der Wirtschaftsförderung in die Begegnungsstätte gefolgt.

Das neue Angebot ermöglicht Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern zusätzlich zum Grundgehalt steuerfrei bis zu 50 Euro im Monat als Gutschein zukommen zu lassen. „Ein tolles Zeichen der Wertschätzung, ein Instrument zur Arbeitskräftesicherung und ein System, das der Region zugutekommt“, so Grusen und Lucht. Einzulösen ist der Gutschein in mehr als 100 Geschäften, Betrieben und Unternehmen in Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal. Nach dem Vortrag hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, bei einem Frühstück miteinander ins Gespräch zu kommen und andere Gewerbetreibende aus der Gemeinde kennenzulernen. Am Ende war man sich einig: Auch das online organisierte Frühstück im vergangenen Jahr wurde angenommen. Treffen in Präsenz seien jedoch nicht zu ersetzen. hb