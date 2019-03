Viersen: Thomas Küppers verlässt Viersen

Thomas Küppers fing 2007 als Wirtschaftsförderer in Viersen an. Ende Mai hört er auf. Foto: Busch, Franz Heinrich sen. (bsen)

Viersen Der Wirtschaftsförderer hört Ende Mai auf. Er wechselt in die Immobilienwirtschaft.

Thomas Küppers, seit zwölf Jahren Leiter des Fachbereichs Wirtschaftsförderung, verlässt die Stadt Viersen. Das teilte der 51-Jährige am Dienstagabend im Wirtschaftsförderungsausschuss mit. Küppers gibt seinen Beamtenstatus auf, wechselt zum 1. Juni in die Immobilienwirtschaft und wird sich dort um Projekt- und Flächenentwicklungen kümmern.

Er begann im Jahr 2007 als Fachbereichsleiter in Viersen, seither stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in der Kreis-stadt um knapp neun Prozent an. In seine Zeit fällt die Fusion der einzelnen Werberinge in Alt-Viersen, Dülken und Süchteln zum Werbering „Viersen aktiv“ vor zehn Jahren. Er führte das Stadtmarketing ein, entwickelte gemeinsam mit Politik und Bürgerschaft ein Leitbild für Viersen und baute das Citymangement aus.