Elmar Theveßen Wird Journalist aus Viersen neuer WDR-Intendant?

Am Donnerstag, 27. Juni, stellt sich der 57-Jährige selbst zur Wahl. Der WDR-Rundfunkrat wählt den Nachfolger von WDR-Intendant Tom Buhrow. Und Elmar Theveßen, der am Albertus-Magnus-Gymnasium in Dülken sein Abitur machte, nach der Schule in Bonn Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften studierte und in Washington an der American University „Foreign Policy“ und „Journalism“, hat seinen Hut in den Ring geworfen.