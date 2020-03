Falschmeldung im Kreis Viersen : Wirbel um Schützenfeste

Eine Falschmeldung sorgt für Aufregung bei den Schützen im Kreis Viersen. Angeblich wurden alle Schützenfeste in 2020 verboten. Die Wahrheit ist anders.

Ein Rundbrief hat am Wochenende bei zahlreichen Schützenbruderschaften im Kreis Viersen für Verwirrung gesorgt. Inhalt des Schreibens: Der Kreis Viersen habe alle Schützenfeste für das Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In den „sozialen Medien“ verbreitete sich der Rundbrief schnell und sorgte bei zahlreichen Schützenvereinen und Bruderschaften für Verunsicherung.

„Wir versuchen, die große Unruhe durch den Post in Facebook auf Absage aller Schützenfeste in diesem Jahr zu besänftigen“, berichtet Hans-Willi Pergens, Bundesmeister des Bezirksverbands Viersen-Mitte und Mitglied im Präsidium des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Das sei allerdings schwer, „da dieser Post fleißig verbreitet wird – minütlich wird mir dieses Schreiben mit den falschen Informationen wieder bei Facebook angezeigt“. Und: Zahlreiche verunsicherte Schausteller und Imbissbetreiber hätten sich ebenfalls bereits an ihn gewandt, um zu erfahren, was da dran sei.