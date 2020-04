Corona im Kreis Viersen : Wirbel um Palmzweige

Pfarrer Roland Klugmann hat eine Lösung gefunden, wie die Palmzweige am Palmsonntag nun doch noch zu den Gläubigen kommen können. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Den Beginn der Karwoche an Palmsonntag müssen die Priester ohne die Gläubigen feiern. Doch die Palmzweige wollten viele Pfarreien zur Abholung in den Kirchen bereitstellen. Dann kam ein Brief des Krisenstabs des Bistums...

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann, Nadine Fischer und Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Mit Palmweihe, Prozession und heiliger Messe feiern katholische Pfarreien üblicherweise den Palmsonntag. Wegen der Corona-Krise ist in diesem Jahr alles anders, es wird keine öffentlichen Gottesdienste in den Kirchen geben. Viele Pfarreien haben sich vorbereitet und wollten den Gläubigen am Sonntag die Möglichkeit bieten, gesegnete Palmzweige in den extra geöffneten Kirchen abzuholen. Doch am Donnerstagnachmittag gab der Krisenstab des Bistums Aachen die dringende Empfehlung, darauf zu verzichten. „Das Auslegen von geweihten Zweigen zur öffentlichen Abholung ist nicht angezeigt, da es die implizite Gefahr des Verstoßes gegen das Kontaktverbot und evtl. das Versammlungsverbot beinhaltet“, heißt es in einem Schreiben des Bistums an die Gemeinden. Dennoch müssen die Gläubigen nicht auf ihren geweihten Palmzweig und geistliche Impulse verzichten: Viele Pfarreien haben sich für den Beginn der Karwoche Alternativen überlegt.

Viersen In Viersen öffnet etwa die Pfarre St. Remigius Viersen am Sonntag von 15 bis 17 Uhr ihre Kirchen. Eigentlich sollte in den Gotteshäusern Palm zur Mitnahme bereit gelegt werden, doch wegen der Anordnung des Bistums wurde umgeplant. „In Absprache mit dem Generalvikariat haben wir einen Modus gefunden, wie die Vorschriften eingehalten werden und die Menschen trotzdem ihren Palm bekommen können“, sagt Pfarrer Roland Klugmann. „Der Palm ist den Menschen ganz wichtig. Wir rechnen mit einer erhöhten Nachfrage“, ergänzt er und erklärt: „Wir werden vor den Kirchen Tische aufstellen, an denen der Palm ausgeteilt wird.“ Dabei werde darauf geachtet, dass die geltenden Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Darüber hinaus stellt die Pfarre auf ihrer Internetseite www.st-remigius.de einen Impuls zum persönlichen Gebet zu Hause zur Verfügung. Die Pfarre St. Cornelius und Peter mit Kirchen in Dülken und Boisheim setzt ebenfalls auf Online-Impulse: „Zum Palmsonntag gibt es ein Video mit einem Impuls zum Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem“, erläutert Pfarrer Jan Nienkerke. Abrufbar ist es unter www.st-cornelius-und-peter.de. Und: „Da wir das Gedächtnis dieses Einzugs in diesem Jahr nicht zusammen mit der Gottesdienstgemeinde begehen können, haben wir in unserer Familienkirche St. Ulrich ein Video von der Palmweihe für unsere Gemeinden gedreht, in dem die Palmzweige für alle Gemeinden gesegnet werden und stellvertretend für alle zwei Kommunionkinder mit Palmstöcken Jesus bei seinem Einzug begrüßen“, ergänzt Nienkerke. „Dieses Video wird ab dem Wochenende auf unserer Internetseite abrufbar sein.“ Anders als geplant, können sich Familien nun nicht in der Corneliuskirche während der Öffnungszeiten Palmzweige abholen: Stattdessen werden vor der Kirche am Sonntag die Palmzweige ausgegeben. „Es stellt uns vor große Schwierigkeiten, Dinge, die schon langfristig für Palmsonntag und die Karwoche vorbereitet sind, jetzt sehr kurzfristig wieder ändern zu müssen“, sagt Nienkerke. Er bittet Gläubige, die aktuellen Aushänge an der Corneliuskirche in Dülken zu beachten.

Info Osterfeuer entfallen 2020 wird es in den Städten und Gemeinden keine Osterfeuer geben. Grund: Für ein Osterfeuer ist eine Ausnahmegenehmigung der Kommune erforderlich. Die kann sie nur erteilen, wenn das Feuer Teil einer Brauchtums- oder Traditionsveranstaltung ist. Solche Veranstaltungen sind aber nach der Corona-Schutzverordnung verboten.

Schwalmtal In der Schwalmtaler St.-Matthias-Pfarrei musste das gemeinsame Palmstecken-Basteln wegen des Kontaktverbots zwar ausfallen. Dennoch müssen die Gläubigen nicht auf gesegnete Palmzweige verzichten. Ab Palmsonntag liegen die Zweige in den Kirchen zum Mitnehmen aus – es gibt eine Aufsicht, und Schilder in den Gotteshäusern weisen die Gläubigen darauf hin, den Mindestabstand einzuhalten. Geöffnet haben die Kirchen an Palmsonntag zu folgenden Zeiten: St. Gertrud in Dilkrath: 11 bis 16 Uhr. St. Michael in Waldniel: 15 bis 17 Uhr. St. Anton in Amern: 10 bis 17 Uhr. St. Georg: 16 bis 18 Uhr. St. Mariae Himmelfahrt in Waldnieler Heide: 10 bis 18 Uhr. St. Jakobus: 10 bis 12 Uhr. Die Kapelle von Bethanien ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Nettetal In Kaldenkirchen gibt es am Palmsonntag eine „Stille Messe“ in St. Clemens. In dem Gottesdienst werden auch die Palmzweige gesegnet. Anschließend werden sie unter der Orgelbühne in einem Korb zum Abholen bereit stehen. In der Lobbericher Pfarrkirche St. Sebastian wird Pfarrer Günter Wiegandt – ohne Besucher – die von der Pfarre gestellten Palmzweige segnen. Diese können dann von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter Hinsbeck sowie von 15 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian in Lobberich abgeholt werden.