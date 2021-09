Corona im Kreis Viersen : Wirbel um geplante Abschlussfeier im Impfzentrum

Eine Abschlussfeier der Mitarbeiter im Impfzentrum hält der Landrat für das falsche Signal. Sie wird nicht stattfinden. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Viele Mitarbeiter des Impfzentrums sind sauer. Zwar hatte Landrat Andreas Coenen ihnen für ihren Einsatz gedankt, aber eine geplante Abschlussfeier untersagt. „Die wäre das falsche Signal“, sagte der Landrat.

An diesem Donnerstag wird das Impfzentrum an der Heesstraße in Dülken zum letzten Mal seine Türen öffnen und dann den Betrieb einstellen. Die Mitarbeiter, die dort in den vergangenen Monaten zusammen gearbeitet haben, wollten eigentlich mit einer Abschlussfeier gemeinsam auf das Erreichte zurückschauen — so, wie es auch die Mitarbeiter der Impfzentren in Mönchengladbach oder Duisburg tun beziehunsgweise schon getan haben. Doch daraus wird nichts. „Der Landrat hat eine Abschlussfeier im Impfzentrum untersagt“, erklärt Jörg Sündermann. Der ehemalige Pilot arbeitete seit April im Impfzentrum und kann die Entscheidung nicht verstehen. „Das Rote Kreuz hatte angeboten, für alle Kosten aufzukommen. Am Geld kann es nicht liegen.“

Tut es auch nicht. In einem am Mittwoch an die Mitarbeiter verschickten Schreiben erklärt Landrat Andreas Coenen (CDU): „Auch ich hätte mir eine solche Feier gewünscht.“ Er hätte die Gelegenheit auch gerne genutzt, um sich persönlich bei den Mitarbeitern zu bedanken. „Allerdings glaube ich, dass eine solche große Zusammenkunft von uns allen das falsche Signal in der leider immer noch gefährlichen Pandemie wäre. Es wäre kaum möglich gewesen, die nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten, wenn das Ziel doch gerade der gemeinsame enge Austausch gewesen wäre. Der Landrat erklärte, er bitte um Verständnis, „dass wir von einem solchen Treffen von an die 150 Menschen in dieser Zeit absehen müssen“.