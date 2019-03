Winterschool-Konzert: Keltische Musik und irischer Tanz

Brüggen Beim Winterschool-Abschlusskonzert präsentierten die 62 internationalen Teilnehmer, gemeinsam mit ihrern Lehrern, was sie gerlernt haben.

Eine Woche lang lernen die Musikschüler vom Anfänger bis zum weit fortgeschrittenen Musiker in der Brüggener Jugendherberge, wie man den schottischen Dudelsack spielt oder sein Spiel verbessert. Ebenso erhalten Snare- und Tenor-Drummer hier Unterricht. Mehr als 1300 Teilnehmer gab es in den vergangenen 13 Jahren der Winterschool. „Wir haben in der Musik keinen Brexit“, schmunzelte David Johnston bei der Begrüßung der Gäste. Für die Schüler ist es ein toller Moment, mit ihren Lehrern den Auftritt beim Abschlusskonzert absolvieren zu dürfen.