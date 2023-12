Wintereinbruch in Viersen Der erste Schnee!

Natürlich ist das noch kein Winteranfang. Der kommt ja laut Kalender erst am 21. Dezember. Aber gefühlt war es am ersten Advent so weit, stoben abends die Flocken über Viersen – und blieben über Nacht sogar liegen. Barbara Salzmann gehört zu denen, die sich gefreut haben über die weiße Pracht. „Vor fünf Jahren habe ich mein Auto abgegeben, Eis kratzen muss ich also nicht mehr“, erzählt sie lachend.