Millionen-Invest im Kreis Viersen Stärkere Windräder in zwei Kommunen

Schwalmtal/Brüggen · In Schwalmtal-Eicken werden zwei neue, teils doppelt so hohe Windräder gebaut. Sie ersetzen drei alte Anlagen des Erkelenzer Unternehmens MLK. In Brüggen-Hülst ist ein Repowering fast fertig.

03.03.2023, 16:57 Uhr

Zwei leistungsfähigere, teils doppelt so hohe Windräder im Windpark Schwalmtal-Eicken: Das planen die Unternehmer Heinrich Lohmann (MLK) aus Erkelenz und Klaus Wolters (REZ) aus Berlin. Sie trafen sich am Freitag mit Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) zum ersten Spatenstich. „Wir investieren hier rund zehn Millionen Euro", sagte Lohmann.