Energiewende in Viersen Die lange Geschichte des Windparks Boisheim

Dass das mit der Energiewende bisweilen eher ein Marathon als ein Sprint ist, dafür ist der Windpark in Viersen-Boisheim ein gutes Beispiel. Seit 2016 läuft das Genehmigungsverfahren bereits für die vier neuen Windenergieanlagen in der Boisheimer Nette. In diesem Jahr nun soll der Windpark erstmals grünen Strom liefern.