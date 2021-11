Freiwllige Feuerwehr Schwalmtal : Willi und Heiner Kamps sind seit 50 Jahren dabei

Schwalmtal Die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal lud zu ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei standen zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder an.

Zehn Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr sind Jörn Schatten, Thorsten Tacken, Martin Bongartz, Peter Küppers, Sebastian Nelissen, David Reuters, Maice Sengebusch, Lukas Marseille und Andre Koos. Für 25 Jahre treue Pflichterfüllung im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Marco Winkels, Thomas Lenzen, Sebastian Rzepka und Thomas Bongartz das Ehrenzeichen in Silber im Namen der Landesregierung durch Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) verliehen. Das Ehrenzeichen in Gold erhielten Peter Buffen und Hubertus Nelissen für ihre 35-jährige Mitgliedschaft überreicht. Bereits 40 Jahre sind Stefan Hubrich, Jochen Trumm, Lothar Deutschmann, Jürgen Seegers, Guido Aretz, Werner Küppers und Markus Tillmanns bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Ehrenauszeichnung erhielten Willi und Heiner Kamps für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal. bigi