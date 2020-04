Neuer Roman von Willi Achten : Eine Jugend im Grenzland

Willi Achten, Jahrgang 1958, wurde in Mönchengladbach geboren und wuchs in Elmpt auf. Heute lebt er mit seiner Familie in Vaals bei Aachen. Foto: Heike Lachmann

Niederkrüchten Der aus Elmpt stammende Schriftsteller Willi Achten hat einen neuen Roman veröffentlicht. „Die wir liebten“ führt in die Heimat der 1970er – und in die düstere Geschichte einer Erziehungsanstalt.

Es gibt diese Bücher, die lassen den Leser so schnell nicht los. Man klappt sie zu, man ist fertig mit dem Buch. Aber nicht mit der Geschichte. So ergeht es dem Leser mit Willi Achtens neuem Roman „Die wir liebten“, der soeben im Piper Verlag erschienen ist. Achten erzählt von den Brüdern Roman und Edgar, die in einem kleinen Dorf in der Provinz aufwachsen. Das hat eine lange Hauptstraße, kleine Geschäfte. Da ist viel Wald drumherum, es gibt einen See und einen Flugplatz der Royal Air Force. Manchmal geht es in die Stadt, zum Bökelberg, wenn „unsere“ Borussia antritt. Doch das Leben der Jungen spielt sich daheim ab, in dem Dorf, in dem jeder jeden kennt. Zuhause.